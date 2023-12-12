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Edirne'de başıboş at arabası korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Edirne'de başıboş at arabası korku dolu anlar yaşattı

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde başıboş bir at arkasındaki arabayla ters yönde ilerleyerek karşı yönden gelen araçlara çarptı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. At, vatandaşlar tarafından ağaca bağlandıktan sonra polis ekipleri tarafından olay yerinden alındı.

Edirne\'de başıboş at arabası korku dolu anlar yaşattı
12.12.2023 - 21:46,
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Edirne'de başıboş at arkasındaki arabayla ters yönde ilerleyerek karşı yönden gelen araçlara çarparak sürücülere büyük korku yaşattı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin üzerinde bulunmadığı arabalı at, hızlıca ters yönden gelen araçların üzerine doğru koşmaya başladı. Karşı yönden gelen sürücüler büyük korku yaşatan at arabası, park halindeki 5 araca çarpıp durdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ortalığı birbirine katan at, vatandaşlar tarafından cadde üzerinde bulunan bir ağaca bağlandı.

Olayın yaşandığı esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından atı bağlı olduğu arabadan söken Sönmez, atı ipinden ağaca bağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. At ise ekipler tarafından olay yerinden alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de başıboş at arabası korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de başıboş at arabası korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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