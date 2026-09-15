Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de polis ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 10 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İHA
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