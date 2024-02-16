Edirne'de Boşandığı Eşini Vuran Komiser Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Boşandığı Eşini Vuran Komiser Tutuklandı

Edirne\'de Boşandığı Eşini Vuran Komiser Tutuklandı

Edirne'de polis lojmanlarında yaşanan olayda, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren komiser Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından hayatını kaybeden polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi ise Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

16.02.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren komiser, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y, yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u göğsünden silahla vurarak ağır yaralamıştı. Olayın ardından şüpheli komiser Ali Y. meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Kuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Komiser Ali Y., çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Edirne, Mahkeme, Tutuklama, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Boşandığı Eşini Vuran Komiser Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Boşandığı Eşini Vuran Komiser Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement