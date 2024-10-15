Edirne'de çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar telef oldu
EDİRNE - Edirne'de bir çiftlikte meydana gelen yangında, çok sayıda tavuk ve arı telef oldu.
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde İbrahim Ö'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında, çok sayıda tavuk ve arı telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Çiftlik Yangını: Tavuklar ve Arılar Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?