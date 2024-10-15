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Edirne'de çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar telef oldu

EDİRNE - Edirne'de bir çiftlikte meydana gelen yangında, çok sayıda tavuk ve arı telef oldu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde İbrahim Ö'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında, çok sayıda tavuk ve arı telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.