Edirne'de Çiftlik Yangınında Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Çiftlik Yangınında Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları alev topuna döndü. Çiftlik sahibi, alevlerin arasında kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canını hiçe saydı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

12.06.2024 14:58
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Edirne'de çiftliğin bahçesinde bulunan saman balyaları yangında alev topuna dönerken, çiftlik sahibi alevlerin arasında kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için canı pahasına alevlerin arasına daldı.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftliğinde bahçesinde bulunan bin saman balyası tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında saman balyaları adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Çiftliğinde yangın çıktığını duyunca çiftliğe gelen Erdoğan Maço, gözyaşlarına hakim olamadı. Alevlerin etrafını sardığı ahıra giren Maço, ahırdaki hayvanları kurtarmak için canını hiçe saydı. Büyükbaş hayvanları korku dolu gözlerle ahırdan çıkaran Maço'ya bölge sakinleri de destek oldu. Hayvanların zarar görmeden ahırdan çıkarılması tek teselli oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Çiftlik sahibi Erdoğan Maço, o an sadece aklına hayvanları kurtarmak geldiğini ve alevlerin arasına daldığını söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Çiftlik Yangınında Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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