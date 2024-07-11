Edirne'de Dur İhtarına Uymayan Araçta 4 Düzensiz Kaçak Iraklı ve Bir Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 4 düzensiz kaçak Iraklı ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Kaleiçi Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durduğu araçta 4 Iraklı düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Araç sürücüsü A.B. ise yaya olarak kaçarak saklandığı bir evde yakalandı. Yakalanan düzensiz kaçak göçmenler ve göçmen kaçakçısı A.B. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı A.B. işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Iraklı 4 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE