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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandı - Son Dakika
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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2023 yılında düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 oranında büyük bir azalma olduğunu belirtti. Vali Sezer, yapılan çalışmalarla il genelinde bulunan kontrol noktalarında önemli adımların atıldığını ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili tedbirlerin alındığını ifade etti. Ayrıca, operasyonlarda 484 araç yakalandığını ve 663 organizatörün tutuklandığını da açıkladı.

Edirne\'de düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandı
04.01.2024 - 19:04,
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Edirne'de Valisi Yunus Sezer, 2023 yılında düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 oranında büyük bir azalma olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, öncülüğünde düzenlenen 2023 yılı genel değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Vali Sezer, il genelinde bulunan 50 kontrol noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili önemli adımların atıldığını ve yapılan çalışmalarla geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 95'lik büyük bir azalmanın yaşandığını ifade etti.

"Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var"

"2024 yılı açısından hem de ülkemiz açısından umarım güzel olayların gerçekleştiği bir yıl olur" diyen Vali Sezer, "Bugün arkadaşlarımız ilçe kaymakamlığımızın ve ildeki güvenlik birimi arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. 2023 yılında neler olmuş gözden geçirerek, 2024 yılında da neler yapılacağı noktasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 293 kilometrelik bir sınırımız var. Bu sınırda da geçişlerinin engellenmesine yönelik olarak, özellikle son 4 aydır yoğun bir çalışma söz konusu oldu. Bu noktada da önemli tedbirler alındı. Sınıra çevre yolu olamayan alanlarda yolların iyileştirilmesi yapıldı. Emniyet, jandarma ve kara kuvvetleri personel sayımızda da burada bir takviye yapıldı. Yaklaşık 50 noktada göçmen kaçakçılığına yönelik olarak tedbirler alındı. 24 saat esasına göre hem karada hem de havada önemli bir denetim mekanizması oluşturuldu. Göç olaylarında 2022 yılına göre yüzde 95'lik bir azalma söz konusudur. Son 4 ayı dikkate aldığımız zaman her ay yüzde 50 azalarak devam eden bir göçmen hareketi görülmektedir" dedi.

"Operasyonlarda 484 araç yakalandı"

Göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandığını vurgulayan Vali Sezer, "484 araç operasyonlarda yakalanarak, bu araçların yüzde 90'dan fazlası fiziki müdahale ile durduruldu. Takip edilerek ya da lastiklerine ateş edilerek ve kaza yaparak durduruldu. 100'e yakın göçmen kaçakçılığında kullanılan bot nehirlerde ele geçirildi. Göçmen trafiğini organize eden organizatörlerle ilgili olarak da 663 organizatör yakalandı. Bu sayı geçen yıl 419 iken bu sene 663 organizatör yakalandı. Adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı" dedi.

Toplantıya, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Özel İdaresi Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliğinde yüzde 95 azalma yaşandı - Son Dakika


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