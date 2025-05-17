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Edirne'de Ecstasy Operasyonu

Edirne\'de Ecstasy Operasyonu

Kapıkule'de bir otobüste 77 kilo ecstasy ele geçirildi, şoför tutuklandı.

17.05.2025 11:23
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Edirne'de gümrük muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otobüs aracı şüphe ve risk kriterleri neticesinde X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray Taraması sonrası şüpheli yoğunluk tespiti üzerine otobüs aracı gerekli kontrolleri için arama hangarına alındı.

Otobüs aracında Narkotik Dedektör Köpeği "Neptun" marifetiyle yapılan detaylı arama ve kontrollerde otobüs aracının sağ üst tarafında bulunan havalandırma boşluğunda şeffaf poşetler içerisinde toplamda 27 pakette toplam 77 kilo ecstacy ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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