Edirne'de ehliyetsiz sürücü polisten kaçtı, 230 bin lira ceza kesildi
Edirne'de polisin denetim noktasını fark edip ters şeritten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, Umurbey Mahallesi'nde yakalandı. Daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye 230 bin lira para cezası uygulandı.
Edirne'de ehliyetsiz sürücünün polisin uygulama noktasından kaçma anı kamera yansıdı. Yakalanan sürücüye 230 bin lira para cezası uygulandı.
Edirne'de polisin denetim noktasını fark edip ters şeritten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, nefes kesen kovalamaca sonucu Umurbey Mahallesi'nde yakalandı.
Sarayiçi Kavşağı'nda başlayan kovalamacada durdurulan sürücünün, daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 230 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç çekiciyle otoparka çekildi.
Kaynak: İHA
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