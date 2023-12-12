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Edirne'de FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hudut Kartalları tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY üyesi şüpheli yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne\'de FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı
12.12.2023 - 15:24,
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Hudut Kartalları, Uzunköprü, Edirne, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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