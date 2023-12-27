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Edirne'de Firari Hükümlü Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Firari Hükümlü Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün Yunanistan'a kaçma girişimini engelledi. Karaağaç Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne\'de Firari Hükümlü Yunanistan\'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
27.12.2023 - 18:07,
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Edirne'de hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Karaağaç Mahallesi'nin Yunanistan sınır hattında bulunan askeri yasak bölgede yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken bir şüpheli yakalandı.

Yapılan kimlik incelemesinde birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 12 yıl 21 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan ve firari hükümlü olan şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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