Edirne'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı

Edirne\'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı
19.06.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de freni boşalan kamyon, iki araca çarpıp iş yerinin duvarına çarparak durdu. Can kaybı yok.

Edirne'de freni boşan ve geri kaymaya başlayan kamyon, iki araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İddiaya göre, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde rampa çıkmaya çalışan 22 AEG 930 plakalı kamyonun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan araç geri geri kaymaya başlayınca tehlike dolu anlar yaşandı.

İki araca çarptı

Geri geri hızla ilerleyen kamyon, ilk olarak yol üzerinde bulunan 22 BK 502 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta maddi hasar meydana gelirken, duramayan kamyon bu kez 22 AE 056 plakalı araca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, kamyonun kontrolsüz şekilde geri gitmeye devam etmesi endişeyi daha da artırdı.

İş yerinin duvarlarına çarparak durabildi

İki araca çarptıktan sonra da duramayan kamyon, yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarlarına çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluştu.

Can kaybı yaşanmadı

Maddi hasarın büyük olduğu kazada en sevindirici gelişme ise herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Vatandaşlar, Bahriye Üçok Caddesi'nde zaman zaman yaşanan trafik tehlikelerine dikkat çekerek gerekli önlemlerin artırılmasını istedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Edirne, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı

22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 22:36:01. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.