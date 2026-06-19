Edirne\'de Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı

Edirne'de freni boşan ve geri kaymaya başlayan kamyon, iki araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

İddiaya göre, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde rampa çıkmaya çalışan 22 AEG 930 plakalı kamyonun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan araç geri geri kaymaya başlayınca tehlike dolu anlar yaşandı.

İki araca çarptı

Geri geri hızla ilerleyen kamyon, ilk olarak yol üzerinde bulunan 22 BK 502 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta maddi hasar meydana gelirken, duramayan kamyon bu kez 22 AE 056 plakalı araca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, kamyonun kontrolsüz şekilde geri gitmeye devam etmesi endişeyi daha da artırdı.

İş yerinin duvarlarına çarparak durabildi

İki araca çarptıktan sonra da duramayan kamyon, yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarlarına çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluştu.

Can kaybı yaşanmadı

Maddi hasarın büyük olduğu kazada en sevindirici gelişme ise herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Vatandaşlar, Bahriye Üçok Caddesi'nde zaman zaman yaşanan trafik tehlikelerine dikkat çekerek gerekli önlemlerin artırılmasını istedi. - EDİRNE