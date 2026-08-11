Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Uzunköprü'de 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kaçakçı tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlikköy köyü yolu üzerinde 9 Ağustos günü saat 21.20 sıralarında Uzunköprü JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şüpheli görülen 2 araç kontrollü şekilde durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, araç sürücüleri A.T. ve H.Ö. ile birlikte toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 7'sinin Etiyopya, 2'sinin ise Yemen uyruklu olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede araçların şüphelilerin kendi üzerlerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 27 bin 372 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.T. ve H.Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Organizatörlü Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan tutuklandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Yakalanan 9 düzensiz göçmenle ilgili işlemlerin ise ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uzunköprü, 3. Sayfa, Göçmen, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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