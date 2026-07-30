Edirne'de Güvenli Sürüş Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de Güvenli Sürüş Kampanyası Başlatıldı

Edirne\'de Güvenli Sürüş Kampanyası Başlatıldı
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Edirne'de motosiklet kazalarını azaltmak için güvenli sürüş eğitimi ve rehber dağıtımı yapıldı.

Edirne'de İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın da katılımıyla Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durdurulan motosiklet sürücülerine "Güvenli Sürüş Rehberi" dağıtılırken, sürücüler güvenli sürüş eğitimlerine davet edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla denetim ve eğitimi bir araya getiren yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, sürücülerle sohbet ederek kurallara uyumun önemini hatırlattı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan motosiklet sürücülerine "Paket Değil Can Taşıyorsun" sloganıyla hazırlanan "Güvenli Sürüş Rehberi" dağıtılırken, sürücüler polis ekiplerince verilecek güvenli sürüş eğitimlerine davet edildi.

Emniyet ekiplerinin dağıttığı broşürde "Kaskını Tak, Görünür Ol, Takip Mesafeni Koru, Kör Noktadan Uzak Dur, Yağmurda Yavaşla, Asla Makas Atma" uyarıları yer aldı. Broşürün en dikkat çeken mesajı ise "Geç kalmak sorun değil, hiç varamamak sorundur" oldu.

Motosikletlilerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla güvenli sürüş kampanyası başlattıklarını belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, amaçlarının ceza yazmaktan çok sürücüleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Ayhan, Edirne'de yılın ilk 6 ayında polis sorumluluk bölgesinde 648 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, bu kazaların 393'ünde motosikletlerin yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ayhan, geçen yıl ülke genelinde 6 bin 35 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kazaların yaklaşık yüzde 60'ının motosikletlerin karıştığı kazalardan oluştuğunu belirten Ayhan, bu kazaların 231'inin tek taraflı olduğunu bu tablonun, güvenli sürüş eğitiminin ve koruyucu ekipman kullanımının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Koruyucu ekipman kullanarak yapılan sürüşle ilgili bir eksiklik olduğunu düşündüklerini ve özellikle bu kampanyayı geliştirdiklerini söyleyen Ayhan, vatandaşları uyararak güvenli sürüş eğitimlerine yönlendirmek istediklerini aktardı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya sürücüleri de memnun etti. Ekipler tarafından bilgilendirilerek güvenli sürüş eğitimine davet edilen motosiklet sürücüleri de kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Motokuryelerin taşıdıkları paketten önce kendi can güvenliklerini düşünmeleri gerektiğini söyleyen Sürücülerden Akın Korkmaz, paketin gideceği adrese birkaç dakika geç ulaşmasından çok can sağlığının önemli olduğunu vurguladı.

Bilgilendirme çalışmalarının faydalı olduğunu söyleyen Korkmaz, polis ekiplerince verilecek eğitimlere de katılacağını belirtti.

Motokurye Berkay Aytav ise, önceliğin paket değil can güvenliği olduğunun bu şekilde hazırlanan broşürlerle vurgulanmasının farkındalık oluşturacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Rehber, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Güvenli Sürüş Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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