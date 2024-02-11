Edirne'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi - Son Dakika
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Edirne'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi

Edirne\'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 15:42
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MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi - Son Dakika
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