Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Edirne'de Kocasinan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.D. ve G.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.07.2024 17:43
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ve yolcu 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kocasinan Mahallesi 4. Gazeteci Kemal Özer ile Gazeteci İhsan Özüağı Caddelerinin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 22 AD 906 plakalı otomobil ile G. A. kontrolündeki 41 H 0714 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve yolcu olarak bulunan 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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