Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne- Kırklareli yolunda dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. kontrolündeki 22 ADB 851 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 39 EY 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
"Arabadan insanlar yola dökülmüştü"
Yoldan arabasıyla geçerken kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Uluç Erkan, "Kırklareli yolundaki iki araç çarpışıyor. Arabadan insanlar yola dökülmüştü ve bir çocuk şok halindeydi. Ben de durdum ve yolu kontrol altına aldım. Aileyi ve çocukları yerden alarak sıcak arabanın içerisine oturttum ve onların üstüne montumu örtüm. Yaralılara su verdim ve ambulanslar geldi. Burada bulunan bir tır şoförü ise diğer küçük çocuğu kucağına alarak soğuktan korumaya çalıştı. Ben de büyük olan çocuğu kaptım ve arabama koydum. Sonra reflektörleri yola koydum" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin kopan parçaları nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı ve soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı. Yangın, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların ailesi, evden ayrıldıktan sonra dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi üzerine apartman sakinleri çocukları kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı belirlendi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında durarak düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, şaşaalı bir nikah töreniyle yeniden dünyaevine girdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?