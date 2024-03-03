Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edirne\'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Kırklareli yolunda bulunan bir dönüş kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.03.2024 23:44  Güncelleme: 23:46
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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne- Kırklareli yolunda dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. kontrolündeki 22 ADB 851 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 39 EY 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Arabadan insanlar yola dökülmüştü"

Yoldan arabasıyla geçerken kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Uluç Erkan, "Kırklareli yolundaki iki araç çarpışıyor. Arabadan insanlar yola dökülmüştü ve bir çocuk şok halindeydi. Ben de durdum ve yolu kontrol altına aldım. Aileyi ve çocukları yerden alarak sıcak arabanın içerisine oturttum ve onların üstüne montumu örtüm. Yaralılara su verdim ve ambulanslar geldi. Burada bulunan bir tır şoförü ise diğer küçük çocuğu kucağına alarak soğuktan korumaya çalıştı. Ben de büyük olan çocuğu kaptım ve arabama koydum. Sonra reflektörleri yola koydum" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kırklareli, İtfaiye, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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