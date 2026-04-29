Edirne'de imar ruhsatında usulsüzlük davasında tutuklu sanıklara adli kontrol şartıyla tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı ve belediye işlemlerinde usulsüzlük ile rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları ve teknik takip verileri doğrultusunda geçtiğimiz aylarda Edirne merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında belediye görevlileri ile ilgili kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile müştekiler hazır bulundu. Mahkemede sanık savunmaları alınırken, olayla ilgili tanıklar da dinlendi.

Dosyadaki delil durumu, tanık beyanları ve mevcut şartları değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar D.A. ile N.M.'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 16:55:17.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.