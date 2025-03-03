Edirne'de İş Kazasında Hafıza Kaybı: Genç Sadece Annesini Hatırlıyor - Son Dakika
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Edirne'de İş Kazasında Hafıza Kaybı: Genç Sadece Annesini Hatırlıyor

Edirne'de bir inşaat hafriyat döküm alanında hurda toplayan 25 yaşındaki Sönmez Yıldırım, buldozerden fırlayan bir cismin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve hafızasını kaybetti. Başına yaklaşık 36 dikiş atılan Yıldırım, yalnızca annesini hatırlayabiliyor. Olayın üstünün örtbas edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

03.03.2025 16:29
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Edirne'de iş kazasında hafızasını kaybetti: Sadece annesini hatırlıyor

Kafasına yaklaşık 35 dikiş atıldı: Hastanede "Baş ağrısı" diye rapor tutuldu

Edirne Belediyesi'ne ait inşaat hafriyat döküm alanında hurda toplayıcısı yaralandı

EDİRNE - Edirne'de 25 yaşındaki genç hurda toplayıcısı hafriyat döküm alanında buldozerden fırlayan cismin isabet etmesi sonucu kafasından yaralandı. Kafasına yaklaşık 36 zımbalı dikiş atılan hurda toplayıcısının yaşadığı kafa travması sonucu hafızasını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediyesi'ne ait inşaat hafriyat döküm alanında hurda toplayan kağıt toplayıcısı Sönmez Yıldırım'ın başına orada çalışan bir iş makinesinden fırlayan sert cisim isabet etti. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Yıldırım kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yıldırım'ın kafasına zımbalı 36 tane dikiş atıldı. Hastanede tutulan tutanakta ise baş ağrısı şikayeti yazıldığı öğrenildi. Daha sonra hastaneden taburcu edilen Yıldırım, yaşadığı kafa travması sonucu hafızasını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından eve kaldırılan Yıldırım'ın sadece annesini hatırladığı öğrenildi. İddiaya göre, olayın üstünün örtbas edilmeye çalıştığı öğrenildi.

25 yaşındaki genç hurda toplayıcısı Yıldırım'ın arkadaşları yetkililerin seslerini duymasını ve adalet beklediklerini belirtti.

"Bazen yemek yediğini unutuyor"

Ağır yaralanan Sönmez Yıldırım'ın abisi Serdar Yıldırım, "Onu görür görmez öldüğünü düşündüler ondan sonra nefes alıp almadığını kontrol ettiler. Yaşıyor kardeşim şu an ailesinden sadece annesini tanıyor. Olayda çok ağır bir travma yaşadı kardeşim. Sonuçta 36-37 dikiş söz konusu. Kardeşim çok ağır bir travma geçirdi. Bazen yemek yediğini unutuyor. Ağır travma sonucu kardeşim tamamıyla bilincini yitirmiş bulunmakta" dedi.

"Buldozer geldiğinde fark etti, kaçmaya başladı"

Yaralanan gencin arkadaşı Fırat Işık, "Biz burada çalışıyorduk ve 2-3 arkadaş olarak buraya geldik. Her birimiz ayrı bir yerde orada toplanıyorduk. Arkadaşımızın kaza esnasında bulunduğu yerde kepçe ona doğru gelirken o da metal eşya topladık. Kepçeyi geldiğinde fark etti, kaçmaya başladı. Kaçmaya başladığında bağırma bir sesi geldi, biz arkamıza baktığımızda baygın bir halde olduğunu ve yerde yatığını gördük. Bilincinde herhangi bir hafıza, herhangi bir titreme veya bir oynama bile yoktu" şeklinde konuştu.

"Hafıza kaybı yaşıyor"

Olay esnasında hurda toplarken kazanın yaşandığını belirten Mehmet Salih Yıldırım, "Şu an durumu ağır bir şekilde ve bilinci falan yerinde değil. Hafıza kaybı yaşıyor. Şu an beyninde de 30-35 tane dikiş var. Geldiğimizde iş güvenliği levhaları yoktu, şu an takmışlar. Hafriyat makineleri falan çalışıyor ama geldiğimizde iş güvenliği diye levha yoktu burada. Arkadaşımız hiç kimseyi hatırlamıyor, beni de hatırlamıyor. Bilinci falan yerinde değil, hafıza kaybı yaşıyor. Yetkiler aramadı, hiç kimse aramadı bizi" diye konuştu.

"Yetkilerden adalet bekliyoruz"

Hurda toplayıcısı Hasan Yıldırım, "Biz hurda toplarken veya demir toplarken burada her birimiz bir bölgeye daldığımız için iş arkadaşım da başka bir bölgeye gitmişti. O sırada biz arkamıza baktığımızda bağırma sesi geldi ve biz yanına gittiğimizde zaten yere yatmış şekildeydi. Kafası kırılmıştı ve kafasından çok fazla kan akıyordu. İş makinelerinin güvenliği falan yok. Şu anda iş arkadaşımın hafızası yerinde değil kimseyi hatırlamıyor. Biz hastaneye falan gittiğimizde bizi hatırlamıyor. Yetkilerden adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, İnşaat, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de İş Kazasında Hafıza Kaybı: Genç Sadece Annesini Hatırlıyor - Son Dakika

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