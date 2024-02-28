Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Avarız köyünde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek aile içi şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlara broşürler dağıtılarak KADES mobil uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi.

28.02.2024 09:12
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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetin önlenmesine yönelik esnaf ve vatandaşları belgelendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Merkeze bağlı Avarız köyündeki esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Yapılan ziyarette vatandaşlara ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde broşür dağıtımı, aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtımı yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
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