Edirne\'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Yaptı

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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetin önlenmesine yönelik esnaf ve vatandaşları belgelendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Merkeze bağlı Avarız köyündeki esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Yapılan ziyarette vatandaşlara ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde broşür dağıtımı, aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtımı yapıldı. - EDİRNE