Edirne'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı törenle kutlandı

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Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde törenle kutlandı.

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için gösterdiği özverili hizmetlerle köklü bir kuruluş olan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Karaağaç'ta bulunan Jandarma Şehitliği'nde hayatını kaybeden jandarma personeli ve tüm şehitler için dua edilerek, karanfil bırakıldı. - EDİRNE