Edirne\'de Kaçak Eşya Operasyonları

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda toplamda 400 elektronik sigara, 150 son model cep telefonu, 10 bin 440 tuşlu cep telefonu, 4 adet gelinlik, 10 bin ilaç, yüklü miktarda kehribar ve yüzlerce bilgisayar kasasına el konuldu. Ele geçirilen kaçak malların toplam değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - EDİRNE