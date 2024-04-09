Edirne'de kaçak göçmenler otomobilin bagajında yakalandı
EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilin bagajında ve içinde saklanmış toplam 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Kaçak ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobil sürücüsünün düzensiz kaçak göçmenleri yurtdışına çıkaracağı bilgisini aldı.
Edinilen bilgiler çerçevesinde takibe alınan otomobil Kapıkule Sınır Kapısı içerisinde durdurularak arama yapıldı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada otomobilin bagajında 2, arka koltukta ise kendisini saklamış 1 göçmen yakaladı.
Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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