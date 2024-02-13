Edirne'de Kahve Fincanlarını Tükürükle Temizleyen İşletmeci Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de Kahve Fincanlarını Tükürükle Temizleyen İşletmeci Serbest Bırakıldı

Edirne\'de Kahve Fincanlarını Tükürükle Temizleyen İşletmeci Serbest Bırakıldı

Edirne'de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, iş yerine mühür konuldu. İşletmeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.02.2024 22:09  Güncelleme: 22:24
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Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Edirne Valiliği de adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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