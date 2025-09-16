Edirne'de Kapı Darbesi: Şüpheli Kadın Yargılanacak - Son Dakika
Edirne'de Kapı Darbesi: Şüpheli Kadın Yargılanacak

16.09.2025 09:35
Edirne'deki saldırıda, otomobil kapısı silah sayıldı; şüpheli kadın özür diledi.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğramış ve eşi ile çocuğunun gözü önünde darbedilip kanlar içinde kalmıştı. Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜĞÜNDÜM" DEMİŞTİ

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer vermişti.

OTOMOBİLİN KAPISI SİLAH SAYILDI

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

Kaynak: İHA

