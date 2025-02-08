Edirne\'de Kaza: 2 Yaralı

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Edirne'de otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.M. idaresindeki X 3694 BT Bulgaristan plakalı otomobil ile Ö.K. kontrolündeki 22 ADE 982 motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlanırken, otomobil sürücüsünün ifadesini alınmak üzere karakola götürüldü. - EDİRNE