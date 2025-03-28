Edirne'de Kaza: Yunan Sürücü Motosiklete Çarptı

Edirne'de Yunan sürücünün motosikletle çarptığı feci kaza kamerada

İpsala'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak son hızla motosiklet sürücüne çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınında ve İpsala ilçesinin girişinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala Gümrük Kapısı istikametine giden Yunan uyruklu G.R. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Yenikarpuzlu istikametinden gelerek İpsala istikametine giden D.K. yönetimindeki motosiklet, İpsala Kavşağı'nda çarpıştı. Feci kazada motosikletin sürücüsü Deniz K. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz K., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Yunan sürücünün işlemleri devam ediyor.

Polis kazayla inceleme başlattı.