Edirne'de bir kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki Ayşe Şahin aniden sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kadının yarımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken kadın, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.
"Aynı bölgede saldırıya uğrayan 7. kişiyim"
Kaldırımda yürürken aniden köpeğin saldırısına uğradığını bacağından yaralandığını anlatan Ayşe Şahin, "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu, çocuklarım yanımda olsa çocuklarımı parçalardı. Çöp atamıyorum, çocukları parka çıkaramıyorum. Köpek korkusuyla hapis hayatı mı yaşayacağız?" açıklamasında bulundu. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Köpek Saldırısı: 7. Kurban - Son Dakika
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