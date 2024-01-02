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Edirne'de market hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de market hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Edirne Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, bir markette meydana gelen hırsızlık olayının ardından yapılan araştırma sonucunda, çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheliler, üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de market hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
02.01.2024 - 18:53,
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Edirne'de bir markette hırsızlık yapan 2 şüpheli yurtdışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı bir markette piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde malzeme çalındığının ihbarı üzerine JASAT ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheli şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında ise adli başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de market hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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