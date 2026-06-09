Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alandaki yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de Meralık Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?