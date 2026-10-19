Edirne'de Meriç Nehri'nde bot kazasında kaybolan 12 yaşındaki çocuk 6. günde aranıyor - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'nde bot kazasında kaybolan 12 yaşındaki çocuk 6. günde aranıyor

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Edirne\'de Meriç Nehri\'nde bot kazasında kaybolan 12 yaşındaki çocuk 6. günde aranıyor
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Edirne'de Meriç Nehri'ndeki bot kazasında kaybolan 12 yaşındaki çocuğu bulma çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor. Aynı olayda 10 yaşındaki erkek çocuk ile 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenleri daha önce bulunmuştu.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Olayda daha önce 10 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp son çocuğu bulmak için ekiplerin nehirdeki çalışmaları sürüyor.

Olay, Meriç Nehri'nde Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın Süleymaniye kentinden Edirne'ye gelen 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken botun alabora olması sonucu suya düştü. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 yaşındaki erkek çocuk sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arama çalışmalarının ilerleyen günlerinde ise 5 yaşındaki kız çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, jandarma ekipleri eşliğinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nehirde kaybolan Hastyar Harem Mohammed'i bulmak için AFAD ekipleri zodyak botlarla, jandarma ekipleri kıyıdan arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Dron desteğiyle ekipler Meriç Nehri boyunca çalışmalarına devam ediyor. Meriç Nehri'nde sağ kurtulan anne ve baba, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince botun battığı bölgeye getirilerek keşif çalışması yaptırıldı. Kayıp çocuğa ulaşmak amacıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Kaynak: İHA
Meriç Nehri3. SayfaGüncelEdirneÇocukDünyaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nde bot kazasında kaybolan 12 yaşındaki çocuk 6. günde aranıyor - Son Dakika
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