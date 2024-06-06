Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler ve suçlu yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler ve suçlu yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir metruk binada yapılan denetimde, 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 8 kişi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

06.06.2024 18:16
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Edirne'de metruk bir binada 7 kaçak göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenlere yönelik yapılan denetimde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orta İmaret Sokakta bir metruk binada 7 yabancı uyruklu kaçak göçmen ve silahla birden fazla yaralama, yağma suçlarından arama kaydı bulunan 1 Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler ve suçlu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler ve suçlu yakalandı - Son Dakika
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