Edirne'de minibüsten düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de minibüsten düşen kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, seyir halindeyken kapısı açılan şehiriçi minibüsünden düşen Ufuk Çelik, 16 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 7 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken kapısı açılan şehiriçi minibüsünden düşerek ağır yaralanan Ufuk Çelik (63), 16 gün sonra tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesü Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; 7 Haziran 2024 tarihinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde, R.G. yönetimindeki 22 M 4033 plakalı şehiriçi minibüs, henüz hareket halindeyken sürücüsü tarafından kapısı açıldı. Bu sırada, minibüste ayakta bulunan Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan yere düştü. Başını çarpan Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ufuk Çelik ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, 16 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan sürücü R.G. ise yeniden gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de minibüsten düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:33:26. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de minibüsten düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement