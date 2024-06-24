Edirne'de minibüsten düşen kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 7 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken kapısı açılan şehiriçi minibüsünden düşerek ağır yaralanan Ufuk Çelik (63), 16 gün sonra tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesü Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; 7 Haziran 2024 tarihinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde, R.G. yönetimindeki 22 M 4033 plakalı şehiriçi minibüs, henüz hareket halindeyken sürücüsü tarafından kapısı açıldı. Bu sırada, minibüste ayakta bulunan Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan yere düştü. Başını çarpan Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ufuk Çelik ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, 16 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan sürücü R.G. ise yeniden gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE