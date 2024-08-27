Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi

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Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi. Yapılan kontrollerde 200 bin lira trafik cezası kesildi.

27.08.2024 13:44
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Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi

Motosiklet sürücüleri cezalardan kaçamadı: 200 bin lira ceza kesildi

EDİRNE - Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi. Yapılan kontrollerde 200 bin lira trafik cezası kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, dün gece şehir merkezinin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Farklı 3 noktada yaklaşık 2 saat süren uygulamalarda 240 motosiklet kontrol edildi. Uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücüler ise ara sokaklarda bulunan görevli polis ekipleri tarafından yakalanarak tekrar uygulama noktalarına getirildi.

Yapılan denetimlerde, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan, ehliyetsiz motosiklet kullanan, kask takmadan motosiklet kullanan, abartı egzoz takan plakasız motosiklet ile dolaşan ve polisin "dur" ihtarına uymayan 38 motosiklet sürücüsüne 200 bin lira trafik para cezası kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ise trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Denetimler esnasında 2 sürücü hakkında 100 promil üzeri alkol tespit edildi. Alkollü sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılırken sürücü belgelerine de 6 ay süre ile el konuldu.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği ve halkın huzur ve güvenliğini tehlikeye sokan araçlar hakkında da gerekli ceza işlemin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de motosiklet denetimini fark edip kaçan sürücüler uygulama alanına geri getirildi - Son Dakika

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