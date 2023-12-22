Edirne\'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Murat ortaokulu Caddesi üzerinde seyir halindeki 22 ACP 629 plakalı motosiklet sürücüsü A.K bir anda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarpmasının ardından motosiklet devrildi, sürücü A.K yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet a Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.