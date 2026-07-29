Edirne'de motosiklet-minibüs kazası: Sürücü yaralı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet-minibüs kazası: Sürücü yaralı

Edirne\'de motosiklet-minibüs kazası: Sürücü yaralı
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Keşan'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameralarca kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı kask ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi üzerinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine giden M.A. (37) yönetimindeki motosiklet, Selen Sokak kavşağında, M.E. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Edirne, Keşan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de motosiklet-minibüs kazası: Sürücü yaralı - Son Dakika

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