Edirne'de jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti

Edirne\'de jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıda bulunarak, reflektif yelek hediye etti. Ekipler, yeleğin yüksek görünürlük sağladığını ve kazaların önüne geçtiğini vurguladı. Motosiklet sürücüleri ise polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

18.04.2024 16:39
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Edirne'de jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere reflektif yelek hediye etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Cami Kavşağı'nda yaptığı uygulamada motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Durdurulan motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edilip, koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatıldı. Ekipler, reflektif yeleğin yüksek görünürlük sağladığını ve kazaların önüne geçtiğini vurguladı.

Motosiklet sürücüleri de polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kentin farklı bölgelerinde de denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti - Son Dakika

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