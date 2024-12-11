Edirne'de Okul Çıkışı Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Edirne'de Okul Çıkışı Bıçaklı Saldırı

Edirne\'de Okul Çıkışı Bıçaklı Saldırı

Edirne'de, 16 yaşındaki lise öğrencisi N.Y. okul çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.

11.12.2024 18:36
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Edirne'de okul çıkışı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki N.Y., okuldan çıktığı anda 18 yaşından küçük husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Okul kapısının önünde bıçaklanan lise öğrencisi, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan lise öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Okul Çıkışı Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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