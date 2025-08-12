Edirne\'de Orman Yangını: Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi

Edirne'de alevlerin devasa boyuta ulaştığı orman yangınında, yüzlerce vatandaş tahliye edildi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde çıkan yangın etkisini artırarak devam ediyor. Devasa boyuta ulaşan yangın, çok sayıda yerleşim yerini tehdit ediyor. Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinin birçoğu alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin desteğiyle alevlere müdahale ediliyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgede yangının hızı da artarak devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ürkütücü görüntüsü, kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor. - EDİRNE