Edirne\'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve inşaat işçileri tarafından söndürüldü.

Edirne Otogarı'nın arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çevredeki bir inşaatta çalışan işçilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın, otogardaki binalara metreler kala kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE