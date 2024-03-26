Edirne'de otomobille çarpışan araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de otomobille çarpışan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Edirne\'de otomobille çarpışan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Edirne'de Olin kavşağı içinde meydana gelen kazada, N.K. ve F.D. isimli sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.K.'nın aracı yan yattı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.03.2024 20:44
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Edirne'de bir otomobille çarpışan aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Olin kavşağı içinde seyir halinde olan N.K'nın kullandığı 59 ADG 578 plakalı otomobil ile F.D'nin kullandığı 22 ADA 099 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.K'nın kullandığı 59 ADG 578 plakalı otomobil, refüje çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü F.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yan yatan aracın çekiciyle kaza mahallinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de otomobille çarpışan araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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