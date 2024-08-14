Edirne\'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak yan durdu. Yaşanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 34 LN 6437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı yönde yan durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan Ö.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı. - EDİRNE