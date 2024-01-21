Edirne\'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bekleyen otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü. Alevlere teslim olan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - EDİRNE