Edirne\'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu

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Edirne'de 46 yaşındaki kadın parkta ölü bulundu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde bir parkın bankında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Edirne Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sabah saatlerinde parkta bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 46 yaşındaki Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Tohumcular'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden Tohumcular, olay yeri inceleme polisinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.