Edirne'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu

Geniş Video İzle

46 yaşındaki Sema Tohumcular, Edirne'de parkta ölü olarak bulundu. Olay yerinde otopsi yapılacak.

15.11.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 46 yaşındaki kadın parkta ölü bulundu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde bir parkın bankında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Edirne Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sabah saatlerinde parkta bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 46 yaşındaki Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Tohumcular'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden Tohumcular, olay yeri inceleme polisinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Edirne\'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:40:27. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Parkta Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.