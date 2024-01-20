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Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis servis aracı ile otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüs sürücüsü karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Edirne\'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
20.01.2024 - 20:58,  Güncelleme: 21:02
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Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vardiya değişimlerini tamamlayan polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracı ile turist yolcuları taşıyan Sıddık B. yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 polis ve servis aracı şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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