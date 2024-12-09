Edirne'de sağanak yağış kazaya yol açtı - Son Dakika
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Edirne'de sağanak yağış kazaya yol açtı

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Edirne'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

09.12.2024 12:04
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Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 3 Yaralı

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nden Edirne'ye seyir halinde olan Oğuzhan Ç.'nin kullandığı 39 NF 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Oğulpaşa Kavşağı'nda taşlara çarpıp ardından yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı üç kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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