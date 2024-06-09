Edirne'de Saksağan Kuşunun Yol Açtığı Yangında 70 Bin TL Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Saksağan Kuşunun Yol Açtığı Yangında 70 Bin TL Zarar

Edirne'nin Tayakadın köyünde saksağan kuşu, yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılarak buğday tarlasına düştü. Yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu. Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 70 bin TL zarar oluştu.

09.06.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir köyde saksağan kuşunun yüksek gerilim hattına konması neticesinde akıma kapılıp yanarak buğday tarlasına düşmesi sonucu çıkan yangına köylülerden oluşan acil söndürme timi müdahale etti. Saksağan kuşunun hasadı yaklaşan buğday tarlasında çıkardığı yangında yaklaşık 70 bin TL zarar oluştu.

Edirne'nin Tayakadın köyünde saksağan kuşu, yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılarak buğday tarlasına düştü. Yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu.

Hasat zamanı gelen buğday tarlasında yangının çıktığını gören köylüler teyakkuza geçti. Köy imamı tarafından cami hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara buğday tarlasında yangın çıktığı duyuruldu. Haberi duyan köylüler; pullukları, su römorklarını traktörlerine bağlayarak hızla yangının çıktığı buğday tarlasına doğru yola çıktı.

Köy muhtarı tarafından oluşturulan acil müdahale ekibi, çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 Türk lirası zarar oluştu

Tayyakadın köyü muhtarı Fikri Turan, çitçilerden oluşan yangın ekibini kurduğunu ve her gün yangın çıkmasına karşı acil müdahale ekibinin nöbet tutuğunu belirtti.

Tayakkadın köyünde çiftçilik ile uğraşan Fevzi Ekmısır, köy ekibi olarak yangınlara karşı her gün traktörlerle nöbet tutuklarını ve elektrik akımına kapılan saksağan kuşu sebebiyle yangının çıktığını ifade etti.

Tarla sahibi Hamdi Topur, buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Saksağan Kuşunun Yol Açtığı Yangında 70 Bin TL Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Saksağan Kuşunun Yol Açtığı Yangında 70 Bin TL Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement