Edirne'de Saksağan Kuşunun Yol Açtığı Yangında 70 Bin TL Zarar

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Edirne'de bir köyde saksağan kuşunun yüksek gerilim hattına konması neticesinde akıma kapılıp yanarak buğday tarlasına düşmesi sonucu çıkan yangına köylülerden oluşan acil söndürme timi müdahale etti. Saksağan kuşunun hasadı yaklaşan buğday tarlasında çıkardığı yangında yaklaşık 70 bin TL zarar oluştu.

Edirne'nin Tayakadın köyünde saksağan kuşu, yüksek gerilim hattına konması sonucu akıma kapılarak buğday tarlasına düştü. Yanarak buğday tarlasına düşen saksağan kuşu, yangına sebep oldu.

Hasat zamanı gelen buğday tarlasında yangının çıktığını gören köylüler teyakkuza geçti. Köy imamı tarafından cami hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara buğday tarlasında yangın çıktığı duyuruldu. Haberi duyan köylüler; pullukları, su römorklarını traktörlerine bağlayarak hızla yangının çıktığı buğday tarlasına doğru yola çıktı.

Köy muhtarı tarafından oluşturulan acil müdahale ekibi, çıkan yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 Türk lirası zarar oluştu

Tayyakadın köyü muhtarı Fikri Turan, çitçilerden oluşan yangın ekibini kurduğunu ve her gün yangın çıkmasına karşı acil müdahale ekibinin nöbet tutuğunu belirtti.

Tayakkadın köyünde çiftçilik ile uğraşan Fevzi Ekmısır, köy ekibi olarak yangınlara karşı her gün traktörlerle nöbet tutuklarını ve elektrik akımına kapılan saksağan kuşu sebebiyle yangının çıktığını ifade etti.

Tarla sahibi Hamdi Topur, buğday tarlasında çıkan yangın dolayısıyla yaklaşık 70 bin lira zararının olduğunu söyledi. - EDİRNE