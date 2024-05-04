Edirne'de Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Edirne\'de Sanayi Kavşağı\'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İstanbul istikametinden gelen hafif ticari araç ile çarşı istikametinden gelen Yunanistan plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

04.05.2024 13:15
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Sanayi Kavşağı'na giriş yapmak isteyen F.Y. (28) yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, çarşı istikametinden gelerek Mezbaha istikametine gitmek isteyen B.K. yönetimindeki I OE-3542 Yunanistan plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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