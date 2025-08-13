Edirne\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Edirne'de yüksek faizle borç para verdikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan fiziki takip, görüntü incelemeleri ve MASAK raporları sonucunda, G.M. ve C.O. isimli şüphelilerin paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri belirlendi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE