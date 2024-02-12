Edirne'de Ters Yöne Giren Tır ile Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Edirne'de Ters Yöne Giren Tır ile Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı

Edirne\'de Ters Yöne Giren Tır ile Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı

Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen bir tır, ters yönlü yola girdi ve karşı yönden gelen bir beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yolun kapanması nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

12.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgar plakalı K 72 74 BH plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz Öz idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Ters Yöne Giren Tır ile Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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